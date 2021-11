Olympisch kampioen Zverev onttroont Medvedev en pakt titel op ATP Finals

Alexander Zverev heeft de titel veroverd op de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste spelers van het seizoen. In Turijn was hij in de finale de Russische titelhouder Daniil Medvedev met 6-4 en 6-4 de baas.

Drie jaar geleden was de 24-jarige Zverev ook de beste op de ATP Finals. Toen was hij in de finale te sterk voor Novak Djokovic. Tijdens deze editie versloeg hij Djokovic bij de laatste vier, zaterdagavond in een zinderend gevecht van tweeënhalf uur.

Medvedev, de nummer 2 van de wereld, was negen duels op rij ongeslagen op de ATP Finals. In de poulefase had hij Zverev verslagen met 7-6 in de derde set, waardoor de Duitser de bonus voor de ongeslagen kampioen niet meer kon pakken.

De winnaar won 80 procent van de punten op zijn eerste opslag en toonde zich bovendien erg taai in de returngames. ,,Ik moest goed spelen tegen iemand van wie ik vijf keer op rij had verloren”, zei Zverev. ,,Er is geen betere manier om het seizoen te eindigen en ik ben blij om met deze overwinning op vakantie te gaan. Maar ik kijk nu al uit naar volgend jaar.”

Voor Zverev is het zijn tweede grote prijs van het seizoen. De mondiale nummer 3 was afgelopen zomer ook de beste op de Olympische Spelen in Tokio. Tevens won hij twee masterstoernooien; in Madrid en Cincinnati.

Dubbeltitel voor Herbert en Mahut

Het Franse duo Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut heeft voor de tweede keer de dubbelspeltitel veroverd op de ATP Finals. In de eindstrijd bogen de de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury met 6-4 7-6 (0).

Volledig scherm Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert zijn opnieuw de beste. © AP

Twee jaar geleden zegevierden Herbert (30) en Mahut (39) ook op het eindejaarstoernooi voor de acht beste koppels van het seizoen. Toen vond het toernooi nog in Londen plaats. Vorig jaar ging de titel naar de Nederlander Wesley Koolhof, die toen een koppel vormde met de Kroaat Nikola Mektic.