‘Olympische gedachte’ belangrijk bij debuut fusieploeg OWC/De Zwaluwen

De Ronde van Groningen is vandaag het debuut van de gecombineerde wielerformatie OWC en De Zwaluwen. Een vrije klassieker over 172 kilometer met een sterk deelnemersveld. „Het zou heel mooi zijn als twee of drie van onze renners de koers uitrijden”, klinkt het realistisch bij teammanager Hans Rekers.

De fusieploeg vult het gat op dat was ontstaan nadat de Oldenzaalse Wielerclub OWC en het Almelose De Zwaluwen er zelf niet in slaagden met een elite/beloftenteam de weg op te gaan. Door dat ontbreken werden jonge talentvolle coureurs gedwongen elders onderdak te zoeken. Of ze haakten af, zegt Rekers. „Met deze ploeg kunnen junioren eerst voor een clubteam in de eigen regio gaan rijden. Bij ons krijgen ze de tijd en ruimte om zich verder te ontwikkelen, waardoor een stap hogerop meer kans van slagen heeft.”

De Ronde van Groningen is voor de nieuwe ploeg niet de ideale koers om het seizoen mee te beginnen. „Het niveauverschil in het peloton, met vijf continentale ploegen met semi-profs, is gewoon te groot”, zegt Rekers. „De olympische gedachte (meedoen is belangrijker dan winnen, red.) is nu belangrijker. De clubcompetitie en de criteriums zijn wedstrijden waarin we ons wel moeten laten zien.”

‘Ouwe brommer’

Bij het vertrek in Uithuizermeeden vormen vandaag drie Zwaluwrenners en vier OWC’ers de ploeg. Opmerkelijk is de deelname van Ivo Weierink, de Ootmarsummer die op 41-jarige leeftijd zijn eerste wedstrijd als elite-renner rijdt. „Op verzoek van Hans heb ik een licentie aangevraagd, de ploeg kon me wel goed gebruiken. Tijdens een trainingswedstrijd in Sleen reed ik in de kopgroep met renners van Vlasman (continentale ploeg, red.). ‘Wat doe jij hier ouwe brommer?’, riepen ze. 100 kilometer met een gemiddelde van 45 kilometer per uur. Ze vonden het wel mooi.”

Zo kijkt Weierink, in het dagelijks leven banketbakker, ook naar het wielrennen. „Dit is toch de mooiste hobby? Illusies heb ik niet. Hopelijk kan ik onderweg wat voor de ploeg betekenen en rijd ik de wedstrijd uit. In de Ronde van Overijssel (4 mei) wil ik echt goed zijn.”