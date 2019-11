Olympische kampioenen naar Twentebad

Het drietal komt in het 50 meter wedstrijdbad in actie tijdens de Long Course Challenge op zaterdag 30 november en zondag 1 december. Volgens de organisatie van het tweedaagse zwemfestijn (WS Twente), doen zo’n 150 tot 200 (top)zwemmers van het land mee aan de Challenge. Behalve al gevestigde namen stappen ook jeugdige talenten het startblok op, zoals de Hengelose Lieke Oude Lenferink en haar ploeggenote Carlijn Hanste bij WS Twente.