Olympische kampioenen slaan toe op kunstijs van Enschede

Oran­je-kee­per Rinka Duijndam klom na burn-out uit diep dal: ‘Ik voel me sterker dan ooit’

Rinka Duijndam (25) is na een burn-out weer terug bij het Nederlands handbalteam. Ze kampte met stress en angstgevoelens en haar batterij was naar eigen zeggen helemaal leeg. De Westlandse nam helemaal afstand van de handbalwereld, hervond zichzelf en krabbelde bij haar nieuwe club in Noorwegen weer op. ,,Ik was mentaal helemaal klaar, met alles eigenlijk.”

16:33