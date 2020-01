Omstreden Riis keert terug in de wielersport en wordt teammanager van NTT

NTT Pro Cycling is de nieuwe naam van de Zuid-Afrikaanse ploeg Dimension Data van teambaas Douglas Ryder. Volgens de Deense krant moet Riis de nieuwe teambaas van NTT worden. De Deen won de Ronde van Frankrijk in 1996, maar gaf later toe doping te hebben gebruikt. Hij was ploegleider van CSC, Saxo Bank en Tinkoff en werd in de afgelopen jaren ervan beschuldigd dat hij volledig op de hoogte en betrokken was van dopinggebruik door verschillende renners uit zijn ploegen.