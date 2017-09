'Onaangenaam verraste' Van Moorsel ontkent dopinggebruik

Behalve de epo aan Van Moorsel, zou Janssen ook toenmalige toprenners Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse met bloedtransfusies hebben geholpen. Rooks ontkent dit overigens. Ook Van Moorsel, die nooit betrapt is op doping, wees eerdere beschuldigingen altijd resoluut van de hand.



,,Ik ben in de jaren 90 heel vaak bij Janssen in de praktijk geweest. Of dat nou eind jaren 90, 2000 of 2001 is geweest, hij heeft mij advies gegeven op het gebied van mijn voeding en trainingsschema's. Ik ben dokter Janssen heel erg dankbaar. Hij heeft mij de motivatie gegeven, toen ik mijn comeback maakte, om weer in mezelf te gaan geloven'' zegt Van Moorsel in de Volkskrant.



Van Moorsel is een van de meest succesvolle Nederlandse olympische atleten. Naast haar medailles in Sydney won ze nog een gouden en bronzen plak in 2004 in Athene.