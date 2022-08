Onbekende Oekraïense in tranen na stunt tegen Simona Halep in eerste ronde

de ballen verstand ‘Dit mag FC Twente niet meer overkomen en Heracles gaat probleemlo­ze avond tegemoet’

ENSCHEDE/ALMELO - Het is even wennen vandaag: een nederlaag voor FC Twente, Heracles dat nog in actie moet komen en een nieuwe presentator die al moeite had om de grote koffer met apparatuur open te krijgen. Wat wel is gebleven is titel De Ballen Verstand. En de blik op onze clubs uiteraard.

