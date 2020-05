‘Ondanks het verlies wilden de Italiaanse fans Frank Rijkaard zien’

Door Daniël Dwarswaard



Eigenlijk is het niet te doen, één moment kiezen uit een seizoen vol herinneringen. Toch hoeft David Endt niet heel lang na te denken. AC Milan - Ajax, 23 november 1994, 0-2. Toen niemand nog wist dat Milan een halfjaar later ook de tegenstander in de finale zou zijn. Plaats van handeling was niet het machtige San Siro, maar vanwege een straf voor de Italiaanse club 400 kilometer verderop in Triëst. Na afloop huilde Ajacied Frank Rijkaard toen de fans van zijn oude club Milan nog een keer afscheid van hem namen.