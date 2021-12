Onder Rutte ben je als sportdienaar de eeuwige reserve, ‘de lul van ’t spul’

Niet iedereen kan een Bas Nijhuis zijn, dat snap ik ook wel. Bas had nog nooit een broodje uit de oven gehaald, of iedereen wist al dat hij bakker was. Piet Kleine - dat was een schaatser uit de tijd dat Sinterklaas nog wel eens vorstverlet nam omdat winters nog echte winters waren - was postbode. Elke sportliefhebber kende zijn route. Jantje Siemons was een modale wielrenner, maar dankzij Radio Tour de France wisten we dat zijn ouders een sekstent hadden. Je hoefde er nooit geweest te zijn, om te weten dat Sauna Diana het Oude Haasje was van Brabant.