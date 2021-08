Onderzoek naar aanleiding van plotselinge dood baanrenster Olivia Podmore (24)

Het debat rond de topsportcultuur kwam zo opnieuw op de agenda in Nieuw-Zeeland, nadat er in 2018 al verhalen over pesten en ongepast gedrag aan de oppervlakte kwamen. Wielerbond Cycling New Zealand en topsportfederatie High Performance Sport New Zealand (HPSNZ) openen nu een onderzoek naar die topsportcultuur. ,,Onze prioriteit is begrijpen wat er is gebeurd en wat er nog meer kan worden gedaan”, staat in de verklaring te lezen.