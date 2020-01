Onfortuinlijk begin Mandervener Huzink in Dakar Rally

Wat dit voor gevolgen heeft voor het algemeen klassement, dat is nog niet te overzien. De problemen aan de as van de truck is wel een flinke domper voor de 48-jarige bestuurder uit Manderveen. Die wilde aan de 41ste editie van ‘s werelds belangrijkste rally meedoen met als doel een plek in de top5. Door die ambities kan kort na de start van de wedstrijd in Saoedi-Arabië al wel een streep worden getrokken. Voor aanvang van de rally was Huzink nog strijdlustig. „Binnen drie jaar willen we op het podium finishen. Als ik zie wat de testen met onze nieuwe truck hebben gebracht, dan kunnen we met de wagen met de voorsten mee. Ik heb altijd gezegd dat we Dakar niet kunnen winnen, maar we komen er wel steeds dichterbij”, aldus Huzink in de aanloop naar de wedstrijd.