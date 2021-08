Onfortuinlijke olympische taekwondoka Oogink terug in Almelo: ‘Tokio zal een open wond blijven’

Samenvatting Olympisch fiasco: uitschake­ling Oranje afgang voor grootste hockeyna­tie ter wereld

13:30 Dat het voor de hockeyers in de kwartfinale na shoot-outs tegen Australië misging, kwam niet uit de lucht vallen. Oranje speelde vijf beroerde groepswedstrijden en was in Tokio veel te laat wakker. ,,We zijn te lang in onzekerheid blijven hangen.”