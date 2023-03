Ongekende overmacht Jumbo-Visma: Wout van Aert schenkt Christophe Laporte overwinning Gent-Wevelgem

Christophe Laporte heeft op grootse wijze zijn eerste Gent-Wevelgem gewonnen. De Fransman van Jumbo-Visma kwam als eerste over de streep na een indrukwekkende koppeltijdrit van dik 50 kilometer met ploeggenoot Wout van Aert. De topfavoriet gunde zijn meesterknecht in Wevelgem de klassiekerzege.

Vanuit het vertrek in een Ieper was het duidelijk dat het voor de renners 260,9 zware kilometers zouden gaan worden. Het regende in West-Vlaanderen en dat hield ook de rest van de dag aan, naast de immer aanwezige wind. Al vroeg kozen vijf renners het ruime sop. Na een tegenaanval sloot onder anderen Greg van Avermaet aan en uiteindelijk wisten nog zes man de oversteek te maken. Zo zaten met Mike Teunissen en Elmar Reinders ook twee Nederlanders aan de kop van de koers, wanneer het peloton de teugels liet vieren. Alle hindernissen zouden pas in de laatste 100 kilometer volgen.

Met nog zo’n 80 kilometer te fietsen ontstond er voor het eerst echt een breuk in het peloton. Onder anderen Søren Kragh Andersen, Mads Pedersen, Matej Mohoric, Christophe Laporte en Nathan van Hooydonck kwamen terecht in een sterke achtervolgende groep. Anderhalve minuut werd hun voorsprong, maar na een paar inspanningen in het peloton kwam alles ook alweer snel samen. Daardoor zaten alle kanshebbers weer bij elkaar.

Volledig scherm Wout van Aert en Christophe Laporte vertrekken op de Kemmelberg. © BELGA Geen van hen had echter een antwoord klaar toen Wout van Aert samen met Laporte de knuppel in het hoenderhok gooide. Op de tweede beklimming van de Kemmelberg liet het duo van Jumbo-Visma alles en iedereen staan en ze waren vertrokken voor een koppeltijdrit van zo’n 53 kilometer. Gestaag bouwde de Belgisch-Franse tandem de voorsprong op een machteloos peloton uit. Op de laatste keer de Kemmelberg, waar het zelfs Laporte even te veel werd, ging het gat door de grens van de minuut heen. Van Aert wachtte op de top en vanaf daar was het in één ruk op naar de finish in Wevelgem.

Daar was de vraag alleen nog wie van de twee de overwinning zou krijgen. Was het Van Aert, hier in 2021 al eens de beste en vrijdag winnaar van de E3 Saxo Classic, of meesterknecht Laporte, de nummer twee van vorig jaar. Het tweetal sprak met elkaar en datzelfde gebeurde ongetwijfeld in de ploegleiderswagen. Uiteindelijk kwamen de twee beste renners uit de koers gebroederlijk over de streep en was het Laporte die mocht winnen. Naast zijn ene ritzege in de Tour de France was dit de grootste overwinning uit zijn carrière. Twee minuten later kwam de ervaren Belg Sep Vanmarcke na een spurtje van vier als derde over de streep, op de achtste plek was Olav Kooij de beste Nederlander.

Droom die uitkomt

Zo’n 10 kilometer voor de finish was er kort overleg geweest tussen de twee koplopers. ,,Wout vroeg of ik wilde winnen. Ongelooflijk dat je dat op deze manier kunt doen”, vertelde de 30-jarige Fransman. ,,Wout was sterker dan ik. Ik heb deze zege aan hem te danken. Het was altijd een droom om een klassieker te winnen en een rit in de Tour de France. Die laatste had ik al. Maar in klassiekers was ik pas twee keer tweede geworden.”

Van Aert gunde zijn ploeggenoot de zege. ,,We hebben tot 10 kilometer voor de streep vol doorgereden. Toen waren we zeker dat één van ons ging winnen. Ik was vrijdag al winnaar en kijk vooral naar de wedstrijden die komen. Christophe had door ziekte een moeilijk begin van het seizoen, maar de teamspeler die hij is verdiende dit gewoon.”

