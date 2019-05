Ongelukkige Dybala naar Atlético, grote clubs azen op Tielemans

Blijft Pogba in Manchester?

Manchester United heeft vandaag officieel zijn tenues gepresenteerd voor het komende seizoen. Front and center in de promotiefoto's? Paul Pogba. De Franse middenvelder kan zijn draai onder de nieuwe manager Ole Gunnar Solskjaer ook maar niet vinden en er wordt druk gespeculeerd over een vertrek. Real Madrid zou al op de loer liggen. Zijn de promotiefoto's voor het nieuwe tenue een indicatie dat de middenvelder ook volgend jaar in het Rood van United te bewonderen is? Momenteel is de superster overigens niet al te druk bezig met een transfer, hij is vakantie aan het vieren in Saoedi-Arabië.