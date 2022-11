Ongenaakbare Max Verstappen wint kwalificatie en start slotrace in Abu Dhabi vooraan

,,Het was een beetje een wisselvallige kwalificatie", zei Verstappen direct na afloop. ,,Ik begon goed, daarna was Q2 een beetje een rommel. Maar aan het einde voelde alles weer als normaal, al was het nog even schrikken toen mijn auto uitviel in de garage. We hebben alles gereset en twee goede rondes gereden. Ik ben blij dat we met zijn tweeën vooraan staan, want we willen met Checo ook tweede eindigen in het kampioenschap.” En dus lijkt Red Bull morgen de race te kunnen gaan controleren. ,,Dat klinkt altijd goed, maar ik verwacht nog altijd een mooie strijd morgen. Gelukkig kunnen we nu een beetje doen wat we willen.”