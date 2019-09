Ongenaakbare Van den Heuvel de beste in Hellendoorn Rally

HELLENDOORN – De Eurol Hellendoorn Rally is zaterdag gewonnen door Jasper van den Heuvel. De rijder uit Barneveld was twee klassementsproeven voor het einde al vrijwel zeker van zijn overwinning in de 38ste editie van de grootste rally van het land.

De Hellendoorn Rally begon vrijdag, met een aantal proeven in het pikkedonker. Hoe gaat dat, rijden in het donker? Dat zie je in de video hierboven.

Met nog twee klassementsproeven te gaan, te weten Hellendoorn en de Luttenbergring, stond Van den Heuvel al op een voorsprong van zo’n twintig seconden op zijn naaste belager. Dat was Achterhoeker Bernhard ten Brinke, de coureur uit Zeddam die in de Skoda Fabia EVO R5 van Wevers Sport het Van den Heuvel lastig moest maken in de slotrondes van de rallystrijd. Dat lukte Ten Brinke niet, net zoals de anderen in het deelnemersveld.

Volledig scherm Winnaars van de Eurol Hellendoorn Rally 2019 Jasper van den Heuvel en Lisette Bakker, gevolgd door Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul op plek twee en als derde Bob De Jong en Bjorn Degandt © Twitter Hellendoorn Rally

Ten Brinke en zijn Belgische navigator Tom Colsoul moesten genoegen nemen met een tweede plaats, op 23,7 seconden achterstand van Van den Heuvel. De derde plaats ging in Hellendoorn naar Bob de Jong. De onlangs gekroonde Nederlands rallykampioen maakte vrijdagavond een duur foutje en verloor daardoor na drie geslaagde proeven zijn leidende positie.

Van den Heuvel, met in de Ford Fiësta RC2 naast hem Lisette Bakker, pakte vrijdagavond in de laatste proef de koppositie in het algemeen klassement. Hij dreef de kersverse nationaal kampioen Bob de Jong van de eerste plaats en gaf die vervolgens niet meer weg. In Manege ’t Oale Spoor in Hellendoorn, waar de 38ste editie vrijdag ook van start ging, konden de armen van Van den Heuvel en Bakker juichend de lucht in.

14 R5-rallywagens

Lange tijd was de strijd in de top van het klassement vrij spannend. Met een deelnemersveld van 14 R5-rallywagens, in de volksmond de ‘dikke jongens’ geheten, waren de onderlinge verschillen niet zo heel groot. Het was echter Van den Heuvel die zaterdag in de loop van de dag, in iedere klassementsproef, zijn voorsprong steeds wat wist uit te breiden.

Beste regionale rijder in het algemeen klassement werd Edwin Wolves uit Wierden. Met zijn Opel Kadett 20e Rally deed hij knap mee tussen de coureurs in de R5’s. Met Ferdi ter Maat als navigator eindigde Wolves als tiende na in totaal veertien klassementsproeven met een achterstand van 7 minuut 22 op winnaar Van den Heuvel.

Zoals het een eindwinnaar betaamt won Van den Heuvel de laatste klassementsproeven van de Hellendoornse rally. Zaterdag was hij sowieso ongenaakbaar, van de tien af te leggen proeven won de Barnevelder er zeven.

Eindstand Hellendoorn Rally:

1. Jasper van den Heuvel 1.28.07,0 minuten

2. Bernard ten Brinke +20,7 sec

3. Bob de Jong +1.01,1 min

4. Kevin van Deijne 1.17,5 min

5. Jan de Winkel +2.17,3 min