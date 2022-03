Ongevaccineerde Djokovic mag meedoen aan Roland Garros

Lotte Beunk keert terug op plek des onheils; aanvoer­ster Ravijn klaar voor play-offs tegen UZSC

NIJVERDAL - Lotte Beunk keert vrijdag terug in zwembad De Krommerijn in Utrecht. De laatste keer dat ze daar in het water lag brak de aanvoerster van Het Ravijn een vinger op drie plaatsen, nu hoopt ze met haar ploeg de basis te leggen voor een vervolg in de strijd om de landstitel. „It’s the place to be.”

16:05