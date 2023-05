Ongevaccineerde Novak Djokovic kan meedoen aan US Open

met video PSV troeft Ajax wéér af in finale vol opstootjes: ‘Je bereikt er niks mee’

PSV is voor het tweede jaar op rij winnaar van de TOTO KNVB Beker. De ploeg was in een penaltyserie de betere van Ajax, dat maar liefst drie van zijn vijf pingels miste. Het betekent dat het seizoen in Eindhoven nog iets van de glans krijgt die in Amsterdam totaal ontbreekt.