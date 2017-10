Ongrijpbare Van der Poel snelt naar elfde seizoenszege

Van der Poel won eerder de wedstrijden in Gieten en Zonhoven, maar raakte zijn leidende positie in het klassement kwijt aan Van Aert door de vierde plek in Boom. In Ruddervoorde sloeg hij meteen in de eerste ronde een gaatje en dat hield hij vast. Van Aert hield zijn rivaal wel in het zicht, maar kon de achterstand van ruim tien seconden niet overbruggen. Van der Haar knokte zich van achterin het veld naar de derde plek, op ruime achterstand van de twee veldrijders voor hem.