Ons Jabeur emotioneel na opgave tegen Iga Swiatek: ‘Sorry jongens, ik heb het echt geprobeerd’

LIVE buiten­lands voetbal | Manchester City in halve finale FA Cup, Dortmund met Malen kan koploper worden

Vandaag is weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities, de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. Ook staat de halve finale van de FA Cup tussen Manchester City (zonder de geblesseerde Nathan Aké) en Sheffield United op de rol. In deze widget houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.