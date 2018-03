'Ontdekker' Verstappen: Een tweede Max komt er nooit

Van Amersfoort doelt op vader Jos Verstappen, die zijn zoon stapje voor stapje richting de Formule 1 leidde. ,,Niet ik heb Max ontdekt. Er is er maar één die, letterlijk en figuurlijk, aan de wieg heeft gestaan en dat is Jos. Hij heeft Max een immens grote en goede opleiding gegeven. Dat betaalt zich nu uit. Jos weet precies wat op dit niveau van je wordt verlangd en dat heeft hij Max al van jongs af aan bijgebracht. Zo werkt het in topsport: als je ergens vroeg mee begint, en in het geval van Max héél vroeg, komt er vanzelf wat uit.'' Verstappen is pas twintig jaar, maar hij begint al aan zijn vierde seizoen in de koningsklasse. Alle kenners noemen hem een potentiële wereldkampioen. Een tweede 'Max' wordt volgens Van Amersfoort waarschijnlijk nooit meer geboren, al ziet hij in de tieners Richard Verschoor (Formule Renault) en Joey Alders (Formule 4) wel grote talenten.

,,Max is once in a lifetime. Al is het wel de vraag of hij ook zo snel door de autosport zou zijn gewandeld als hij meneer Janssen had geheten.''



Huub Rothengatter, vader en zoon Verstappen, Christijan Albers, Giedo van der Garde en nu weer Leclerc; allemaal bereikten ze via Van Amersfoort de top van de autosport. Verstappen reed in 2014 in de Formule 3 voor Van Amersfoort Racing. Een jaar later debuteerde hij in de Formule 1 bij Toro Rosso, nu begint Verstappen aan zijn tweede volledige seizoen bij topteam Red Bull.



Lees verder onder de foto.