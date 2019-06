Ontevreden Robin Haase stapt uit spelersraad ATP

,,Ik heb me teruggetrokken uit de spelersraad, omdat ik van mening ben dat ik mijn collega-tennissers niet op een bevredigende manier kan vertegenwoordigen‘’, zegt Haase. ,,Ik ben ooit de raad ingestapt met de vraag: hoe kan ik mijn sport beter en groter maken? De onderwerpen die ik echter ter tafel bracht, kregen te weinig aandacht. Dat heeft me doen besluiten voor mezelf te kiezen.”



De 32-jarige Haase maakte zich onder meer hard voor de verdeling van het prijzengeld. Zo is hij van mening dat van de totale inkomsten van de toernooien een te klein deel terechtkomt bij de spelers, in zijn ogen de dragers van het toernooi.



In de spelersraad hebben onder anderen Novak Djokovic, Kevin Anderson, John Isner en Sam Querrey zitting.