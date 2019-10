Ontevreden Wild baalt van onderschatting: ‘Dit was niet goed’

De Britse Emily Nelson nam de Europese titel over van Wild. Ze drukte haar wiel als eerste over de meet. De Ierse Shannon McCurley pakte het zilver, het brons ging naar de Portugese Maria Martins.



,,Jammer, ik heb die Engelse misschien wat onderschat”, vertelde Wild, die zich vooral richt op het omnium, een olympisch nummer, van vrijdag. ,,Scratch is dan ook een onderdeel, ik zou wel balen als het vrijdag zo zou gaan.”



Wild gaf zichzelf een ruime onvoldoende voor timing. ,,Zij deed wat ik had moeten doen. Ik weet niet of het met vorm te maken heeft, maar dit was niet goed.”