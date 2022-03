Ontketende Tadej Pogacar voert one-man-show op met solo van vijftig kilometer in Strade Bianche

Nog nooit werkte een renner een langere solo in de Strade Bianche af dan Pogacar vandaag. De Sloveen bleef zoals zo vaak rustig na zijn indrukwekkende prestatie. ,,Voor alles moet een eerste keer zijn. Je weet op voorhand niet hoe een koers zich zal ontwikkelen. Ik ben gewoon heel blij dat het gelukt is”, aldus Pogacar in het flashinterview.



,,Ik vroeg me een hele tijd af waar iedereen bleef”, vertelde de tweevoudig Tourwinnaar. ,,Het is schitterend dat ik het op zo’n manier heb kunnen afmaken. Op het einde voelde ik de vermoeidheid en ik was er dan ook niet gerust in. Zelfs op de laatste beklimming keek ik nog achterom of er niemand aan zat te komen.”