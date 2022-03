Ontslagen Nikita Mazepin verder in de problemen: Rus krijgt inreisverbod van EU

Podcast De Pacer | Valpartij in de nacht en andere gedenkwaar­di­ge lopen

In de nieuwe aflevering van De Pacer bellen Pim Bijl en Eric Brommert met Bjorn Koreman, die afgelopen zondag op zijn verjaardag in Rome de halve marathon in 1.03.06 liep. En ze halen anekdotes op over trainingen en wedstrijden die hun altijd bij zullen blijven.

11:51