Ontslagen trainer De Jong van Roda JC toch op wedstrijdformulier

Het was de makers van het formulier kennelijk ontgaan dat assistent-trainer Maurice Verberne voorlopig De Jong vervangt. Hij zal Roda JC leiden totdat er een definitieve opvolger voor De Jong is gevonden. Roda JC liet snel nieuwe formulieren uitdraaien nadat het foutje was geconstateerd.



Roda JC ontsloeg De Jong wegens tegenvallende resultaten van de huidige nummer 17 van de eerste divisie. De Limburgers wonnen dit seizoen pas vier keer en voor het laatst op 25 oktober vorig jaar.



De Jong werd in juni vorig jaar aangesteld als de nieuwe trainer van de Limburgse club. De trainer, die eerder actief was bij FC Eindhoven en FC Utrecht, had een contract voor één seizoen in Kerkrade.