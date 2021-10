Onvermoeibare Hoogland gaat maar door: ‘Ik vind het gewoon prachtig, de grenzen opzoeken’

Verrassing op WK turnen: Zhang klopt topfavo­riet Hashimoto in meerkampfi­na­le

19:11 De meerkampfinale op de WK turnen in het Japanse Kitakyushu is vrijdag gewonnen door de Chinees Zhang Boheng. Hij was net iets beter dan de Japanse olympisch kampioen Daiki Hashimoto: 87,981 punten om 87,964.