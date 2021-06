‘Onvoorspelbaar’ Mercedes worstelt ook in Bakoe: ‘Vrees dat er iets fundamenteel mis is’

Twee weken geleden liet Lewis Hamilton zijn ongenoegen richting het team nog in niet mis te verstane bewoordingen blijken. Na twee matig verlopen vrijdagtrainingen was hij minder fel, al was hij er opnieuw van overtuigd dat de tegenvallende resultaten niet aan hem te wijten waren. ,,Ik had zelf best een goede dag. Het voelde goed en heb de rondes gedaan die ik wilde doen, maar het was gewoon niet echt snel. We zitten er zeker nog te ver achter", concludeerde de nummer 2 van de WK-stand. ,,Iedereen zal zich op zijn achterhoofd krabben hoe we dit nog kunnen verbeteren. Het is niet eenvoudig om hier opeens buiten de top-10 te vallen zonder tempo, terwijl dat tempo er op andere circuits wel was.”

Valtteri Bottas, door problemen met zijn vlucht vanuit Finland een stuk later gearriveerd in de hoofdstad van Azerbeidzjan, stond in beide trainingen nog een stuk lager op de tijdenlijst dan zijn teamgenoot. P16 in de tweede training was vanmiddag het dieptepunt. ,,Het was tricky voor ons. Qua tempo kwamen we gewoon flink tekort. En de auto is ook nog een beetje onvoorspelbaar. We glijden, breken uit", aldus de Fin. Werk aan de winkel dus voor de mannen van Mercedes. ,,Ik ben bang dat het een lange avond wordt voor het team. Ik vrees dat er iets fundamenteel mis is, maar we gaan vast wel uitvinden wat dit is.”