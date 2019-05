Onze man in Madrid: ‘Langzaam sluipt de angst voor Spurs erin’

Champions League-finaleMet de Champions League-finale van morgen in het vooruitzicht tussen Liverpool en Tottenham Hotspur bellen wij met verslaggever Mikos Gouka, onze man in Madrid. Over de sfeer, de vraag wie de favoriet is en de Nederlandse inbreng.

Door Arjan Schouten

Met de Europe League-finale in Bakoe nog vers in het geheugen, hoe is de sfeer in Madrid?

Mikos Gouka: ,,Indrukwekkend… Een beetje anders dan in Bakoe, natuurlijk. Ze hebben hier in Madrid dit jaar ook al de Copa Libertadores gehad, toen die in Argentinië niet meer gespeeld mocht worden. Dus dit is al de tweede keer in een paar maanden tijd dat ze tienduizenden buitenlandse voetbalfans over de vloer hebben en dat kunnen ze wel. Het zit hier bomvol met Engelsen en het gaat prima. Ik ben 45 jaar en kan me herinneren dat die gasten vroeger altijd op de vuist gingen, maar het loopt nu allemaal nog gezellig door elkaar heen. De UEFA heeft wel twee verzamelplaatsen gemaakt voor morgen, zodat de fans van Liverpool en Tottenham Hotspur van twee verschillende kanten het stadion benaderen. Maar vooralsnog gaat het allemaal heel gemoedelijk. Al zeg ik dat wel een beetje onder voorbehoud, want het is 32 graden, onbewolkt en ze zuipen zich natuurlijk allemaal klem.”

Beide clubs hebben ruim 16.000 kaarten gekregen. Is dat genoeg?

,,Je ziet overal bordjes met ‘tickets gezocht’. Er is een enorm gevecht gaande om toegangskaartjes. In het Wanda Metropolitana zijn 68.000 plaatsen, maar meer dan de helft is dus voor neutrale fans en voor heel veel sponsors. Ik was vanmorgen bij een project van Gazprom, een van de grote sponsors van de Champions League. Die hebben driehonderd kinderen uit meer dan vijftig landen uitgenodigd voor een sociaal programma van een week en ze mogen ook de finale bezoeken. Ook Heineken heeft hier 1000 kaarten. Zo wordt het stadion verder gevuld. Voor veel van die sponsoren zijn die tickets juist ook een van de redenen om sponsor te zijn. Al zal de gemiddelde Liverpool- of Tottenham-fan daar wel geen boodschap aan hebben, er is heel veel kritiek op.”

Volledig scherm © AFP De wereldpers is massaal aanwezig, neem ik aan. Welk team wordt beschouwd als de favoriet?

,,Overal proef je al dagen het gevoel dat Liverpool het gaat redden, maar langzaam sluipt ook de angst voor de Spurs er steeds meer in. Tottenham Hotspur is toch een kat met negen levens gebleken in de Champions League. En in de berichtgeving proef je meer en meer dat Liverpool zich wat zorgen gaat maken. Vorig jaar ook al de finale verloren, natuurlijk. En Jürgen Klopp is geen echte prijzenpakker. Hij verloor eerder met Liverpool ook al de Europa League-finale van Sevilla en namens Dortmund de Champions League-finale van Bayern. Liverpool blijft op basis van het geweldige seizoen nog wel licht favoriet voor iedereen, maar ik proef aan mezelf ook dat ik langzaam aan het switchen ben. Vooral omdat Tottenham alles weer aan boord heeft, hier. Harry Kane is weer fit. En finales, tja, die lopen toch vaak een beetje uit op een scenario waar je niet op rekent.”

De selecties zijn woensdagavond al gearriveerd in Madrid. Wat doen ze vandaag nog?

,,De persconferenties staan gepland. En er wordt nog even getraind in het stadion, maar niet te lang. Vooral voor de plaatjes, even aan het veld wennen. Tottenham heeft deze week op het complex van Real Madrid getraind, Liverpool bij Atlético Madrid. Allemaal zwaar afgesloten voor de media en de fans, natuurlijk. Spurs-coach Mauricio Pochettino zei daar nog iets leuks over. Hij zei dat zijn ploeg alleen welkom bij Real was als hij daar volgend seizoen aan de slag zou gaan als trainer. Grapje natuurlijk, maar dat werd vervolgens wel door alle tabloids in Engeland serieus opgepikt.”

Nog Nederlandse fans daar, met de inbreng van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum?

,,Je hoort ze hier de hele tijd dat liedje van The Pogues zingen. Dirty Old Town, maar dan verbasterd naar de Virgil van Dijk-versie. Wel grappig, natuurlijk. Behalve Arjen Robben hebben Nederlanders jarenlang niet meegeteld in de Champions League. En nu heb je die twee spelers, Michel Vorm (bank) en Vincent Janssen (niet ingeschreven) die onder contract staan bij Tottenham en natuurlijk het sterke jaar van Ajax. Ik dacht hier ook nog wel veel Ajacieden te zien, maar dat valt tegen. Ik dacht: misschien hebben die op goed geluk al geboekt voorafgaand aan de halve finale, maar ik zie hier nauwelijks Nederlanders. Het zijn toch vooral Engelsen, die in hun clubshirtjes door de stad banjeren. De namen van veel oude helden op de rug. Hoddle zag ik al voorbijkomen, Van der Vaart zelfs. Maar shirts van Mo Salah en Harry Kane zie je toch wel het meeste. En Lucas Moura, die voor de wedstrijd tegen Ajax, waarin hij een hattrick maakte, toch een vrij anoniem spelertje was.”

Leverde ons wel de VAR op in de finale, die drie goals van Moura.

,,Zeker. Met Ajax in de finale hadden Danny Makkelie en Pol van Boekel daar morgen niet gezeten, als videoscheidsrechters. De beste VAR ter wereld, uit Nederland. Toch ook wel spannend voor hun, natuurlijk. Zo’n finale.”