Onzekerheid troef in Russisch schaatskamp: 'Hebben nog niks gehoord'

Door Rik Spekenbrink en Lisette van der Geest Mogelijk zitten schaatsers Denis Joeskov en Pavel Koelizjnikov daarbij. Pavel Abratkiewicz, de Nederlands sprekende assistent-coach bij de Russen schudt zijn hoofd op de ijsbaan in Erfurt. ,,We hebben nog niks gehoord”, zegt hij. Kosta Poltavets, coach van onder meer Joeskov, liet eerder die ochtend per whatsappbericht hetzelfde weten. Alles wat de Russen hoorden is wat ook officieel bekend is gemaakt, volgens hem.

Al hoopt de wereldkampioen op de 1500 en 1000 meter tegelijkertijd juist wel op een confrontatie in Pyeongchang. ,,Vorig jaar legde ik hem (Joeskov, red.) er ook op. Dat hoop ik dit jaar weer te doen. Als hij er niet is, is het pech, maar anders hoop ik hem te verslaan. Zo simpel is het. Maar Joeskov is absoluut een kanshebber op de 1500 meter, hij is de man to beat. Pavel is wisselvalliger. Liefst rij ik ze eraf. Dan rept niemand er meer over. Maar als ze er niet zijn, dan ligt dat niet in mijn handen.”