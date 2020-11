Ooit geveild in Boekelo, nu eventingpaard van het jaar

De 12-jarige ruin Scuderia 1918 Don Quidam is uitverkozen tot het meest succesvolle eventingpaard van 2020. Opmerkelijk: Het dier werd in 2013 voor 10.000 euro verkocht tijdens Military Boekelo.

Don Quidam was in 2013 tijdens de eerste editie van de KWPN Eventinghorse Sale niet eens het klapstuk van de veiling. Dat was Elbaran, die een bedrag opleverde van 50.000 euro. Verder kregen Dairo en Efantos voor bedragan van 38.000 en 35.000 euro nieuwe eigenaren. Van de in totaal zestien geveilde paarden was Don Quidam de één na goedkoopste.

Wijhe

De ruin is gefokt in Wijhe, door J.M. Schurink. Onder het zadel van de Australische ruiter Kevin McNab boekte de combinatie het afgelopen jaar enkele goede resultaten. Zo werd de combinatie tweemaal tweede en eindigde het een keer als zevende in een zogeheten viersterrenwedstrijd. De laatste deelname leverde een twintigste plaats op in de vijfsterrenwedstrijd in het Franse Pau.

Weerzien met Boekelo

Het wachten is nu op de terugkeer van Don Quidam in Boekelo. In de editie van 2019 was Kevin McNab een van deelnemers aan het evenement, dat dit jaar als gevolg van corona werd afgelast. Met zijn paard Fernhill Tabasco eindigde McNab in 2019 als veertiende in het klassement.

Beste springpaard

Het is het tweede regionale paardensucces. Onlangs werd duidelijk dat het beste springpaard van dit jaar uit Harbrinkhoek komt. De Britse amazone Holly Smith boekt met haar Denver al jaren successen op het hoogste niveau. Het paard werd in 2008 geboren in Harbrinkhoek, bij de hobbyfokkers Marleen Woertman en haar vader Anton.