Ook Barça - Napoli zonder publiek

Heracles en FC Twente achter 10-jarige samenwer­king: ‘Opleiden is een marathon, geen sprint’

9:23 De handtekening is gezet: FC Twente en Heracles gaan de komende tien jaar op gelijkwaardige basis samenwerken in de jeugdopleiding. De begroting gaat naar 1,8 miljoen, dat was 2,2 miljoen euro. „We gaan het geld nu beter besteden”, zeggen beide clubs.