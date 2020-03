Ook Bayern München - Chelsea in Champions League zonder publiek

Oud-spe­lers Heracles zitten middenin coronacri­sis: ‘Er gaan steeds meer mensen dood’

15:07 ALMELO/VALENCIA - Thuis in Italië kunnen ze door het coronavirus geen kant op. Maar nu ze voor een wedstrijd in Spanje zijn, hebben de voetballers Robin Gosens en Lennart Czyborra even hun vrijheid terug. Sterker nog, op het Spaanse vliegveld werden de voormalig spelers van Heracles Almelo niet eens gecontroleerd. „Best apart toch? Ik vraag me af of landen buiten Italië beseffen hoe erg het is.”