Ook darts achter betaalmuur: ‘Het gaat tegenwoordig om het geld, sentimenten tellen niet’

Door Max van der Put



,,Eén ding is duidelijk: alles wat achter een decoder gaat, krijgt minder kijkcijfers”, stelt dartsverslaggever en commentator Jacques Nieuwlaat droogjes vast in zijn eerste reactie op het nieuws dat de uitzendrechten van het darts per 1 januari 2022 naar de Zweedse streamingdienst NENT gaan. ,,Het gaat tegenwoordig om het geld, sentimenten tellen niet”, weet Nieuwlaat, die benieuwd is of de Zweden gebruik willen maken van zijn diensten als dartskenner.