Ook de nummer 4 van de wereld redt het niet op de Australian Open

De Australian Open is weer een hooggeplaatste tennisster kwijtgeraakt. De Française Caroline Garcia, nummer 4 van de wereld, moest het in de vierde ronde afleggen tegen de ongeplaatste Magda Linette uit Polen: 7-6 (3) 6-4. Garcia won eind vorig jaar de WTA Finals in Texas en behoorde in Melbourne tot de favorieten. Eerder werden al onder anderen Iga Swiatek en Ons Jabeur uitgeschakeld.