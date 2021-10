Ook deze sporters verloren dierbare sieraden en prijzen (maar vonden ze ook weer terug)

Jerry Kramer

Sommige verhalen zijn soms too good to be true. Jerry Kramer was een American Football-speler van Green Bay Packers, waarmee hij in 1967 de Super Bowl won. Dat was de eerste uit de historie van de club uit Wisconsin. Voor die prestatie kreeg hij, traditioneel voor alle winnaars in de Super Bowl, een gouden ring met diamanten accenten.

De waarde van elke ring wordt geschat op ongeveer 6000 euro. En dat kostbare kleinood raakte Kramer kwijt, nota bene op het toilet van een vliegtuig. Hij had zich al lang en breed neergelegd bij het verlies, tot de ring 25 jaar later, als in een speelfilmcliché, opdook bij een veiling. Die ging prompt niet meer door, waarna de kampioensring weer om de vinger van Kramer kon worden geschoven.

Volledig scherm Jerry Kramer, een zogenoemde Hall of Famer van de National Football League. © ANP

Shawn Middleton

Ook Shawn Middelton legde als assistent-coach met Tennessee beslag op twee titels, en dus twee ringen. Tot een tornado zijn huis in 2014 verpulverde. Niet alleen de huisraad ging in rook op, ook zijn kampioensringen verdwenen.



Totdat dagen later een barmhartige Samaritaan opdook. Hij had de ringen gevonden op de rampplek en retourneerde ze bij de rechtmatige eigenaar. Het zorgde na de windhoos voor een tranendal bij Middleton, zo zei hij in 2014 in Daily News Journal, een krant in Tennessee.

Pawel Fajdek

Bizar, en mogelijk een tikkie verdraaid, is het verhaal van Poolse kogelslingeraar Pawel Fajdek. Hij won in 2015 de gouden medaille bij het WK in Peking en zette het daarna flink op een zuipen. Maar het feestgedruis eindigde in een hard gelag. Hij zou volgens Chinese media zo dronken zijn geworden, dat hij geen geld meer overhield om de taxi te betalen die hem naar huis bracht.

Volledig scherm Pawel Fajdek. © afp

In straalbezopen toestand zou Fajdek de chauffeur vervolgens hebben betaald met zijn gouden medaille. Een dag later drong het besef door dat hij de mooiste prijs uit zijn carrière was kwijtgeraakt. Met behulp van de Chinese politie werd de chauffeur echter getraceerd, waarna de gelukzalige Fajdek de gouden plak weer in ontvangst kon nemen. Zelf zei de Poolse atleet later dat hij de medaille na zijn kroegbezoek per ongeluk in de taxi had laten liggen en dat het sappige verhaal in Chinese media was verzonnen.

Dez Bryant

Volledig scherm Golden State Warriors' Stephen Curry (links) ontmoet Dez Bryant. In zijn linkeroor een diamanten sieraad. © AP Je kunt je natuurlijk afvragen waarom je überhaupt met diamanten oorbellen van een slordige 40.000 euro per stuk, in beide oren één, een wedstrijd moet ingaan - in basketbal is spelen met sieraden zelfs verboden - maar dat is een andere discussie.



Dez Bryant, NFL-ster van Dallas Cowboys, liet de diamantjes fonkelen tijdens het duel met New York Giants. Tot hij na een zware val in het vierde kwart merkte dat het waardevolle sieraad in zijn rechteroor was verdwenen. Van een speler die normaliter voor niets of niemand terugdeinsde, verschrompelde Bryant in een zielig hoopje mens. ,,Ik was in de kleedkamer echt ten einde raad.”



Terwijl Bryant op sociale media al werd uitgemaakt voor ‘dwaas’ door met de oorbellen een wedstrijd te beginnen, kreeg het verhaal een happy end. Een terreinknecht vond de oorbel en bracht ‘m terug bij Bryant.