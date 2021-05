Ook dit jaar streep door ZLM Tour

Aanvankelijk had de ZLM Tour zelfs nog de hoop dat het publiek kon toelaten tot de start- en finishlocaties. Volgens Geven is er alles aan gedaan om de vergunningen in orde te krijgen, maar in coronatijd een wedstrijd organiseren die door vijf veiligheidsregio's en dertig gemeenten trekt, is in Nederland nog altijd een te lastige klus zolang niet duidelijk is wanneer de overheid het sein op groen zet voor wedstrijden in de openbare ruimte.



Geven: ,,Van iedere veiligheidsregio en gemeente moeten we een vergunning krijgen om te mogen fietsen. Binnen de huidige maatregelen mag er nergens langs het parkoers publiek aanwezig zijn. Bij de start-/finishlocaties kon dit worden gerealiseerd, maar langs de route kon deze harde voorwaarde door niemand worden gegarandeerd waardoor we niet van alle partijen een vergunning krijgen. Dit maakt het onmogelijk om dit jaar de ZLM Tour te organiseren.”