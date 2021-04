Ook dit jaar weer streep door Triathlon Holten

De internationale triatlon, deel uit makend van de Premium European Cup, zou dit jaar op zaterdag 3 juli worden gehouden. Voorzitter Martin Pieters van de Stichting Triathlon Holten betreurt het besluit, om voor het tweede jaar op rij het evenement af te gelasten. „Dit is een beslissing die we met enorm veel pijn in ons hart hebben moeten nemen. Temeer omdat het evenement vorig jaar eveneens is afgelast. We vernemen van vrijwilligers, deelnemers en alle andere betrokkenen dat men staat te popelen om weer deel uit te maken van de Triathlon Holten. Dat gevoel heerst ook enorm binnen de hele organisatie, juist nu de pandemie ons al zo lang in zijn greep heeft.”