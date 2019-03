Ook ex-ploeggenoot Dumoulin bekent bloeddoping

,,Ik heb een fout gemaakt en wil eerlijk zijn’', zegt Preidler maandag in Oostenrijkse kranten. ,,Het was de grootste fout van mijn leven. Alles wat ik kan zeggen, is dat ik niet meer kon leven met in mijn achterhoofd de wetenschap dat ik vals heb gespeeld. De laatste dagen waren een nachtmerrie. Ik kon niet meer eten en slapen.’' Onduidelijk is wanneer hij gebruik heeft gemaakt van de verboden bloedtransfusies. Preidler benadrukt wel dat bij hem alleen bloed is afgenomen en dat het nooit is teruggebracht in zijn lichaam. ,,Maar alleen het idee al is strafbaar.’'