Ook geen Hellendoorn Rally dit jaar

Onzekere factoren

Bestuurslid Fons Wolfkamp: „Ik begrijp dat dit besluit een teleurstelling is voor vele rallyfanaten. Het al dan niet meewerken, deelnemen aan of bezoeken van de Eurol Hellendoorn Rally speelt een grote rol in de levens van veel (inter-)nationale rallyliefhebbers. Waar ‘social distancing’ (afstand houden van elkaar) op dit moment een zeer belangrijke rol speelt bij het indammen van dit virus, is dat niet altijd haalbaar in de rallywereld. Daarnaast vinden wij het nu ook niet gepast om onze sponsoren in deze moeilijke tijd te benaderen voor een (financiële) bijdrage. Vandaar dat wij, binnen het bestuur, tot de conclusie zijn gekomen om de Eurol Hellendoorn Rally niet te laten plaatsvinden.