Ook Geerdinck laat Haaksbergen schieten

Jong Twente maakt indruk bij Feyenoord

16:14 BARENDRECHT - Jong FC Twente is de kampioenspoule bij de beloften uitstekend begonnen. De ploeg van Theo ten Caat versloeg maandagmiddag in Barendrecht Jong Feyenoord met 2-0. Die overwinning was meer dan verdiend.