Ook Haase onderuit in Melbourne

Vanaf het begin van de partij liep Haase achter de feiten aan. Berdych (33) stond jarenlang in de top 10 van de wereld en haalde in Melbourne ooit de halve finale. Door een lange rugblessure afgezakt op de wereldranglijst tot plek 57, maar eenmaal hersteld maakt hij weer indruk. In het begin van dit seizoen haalde de Tsjech al de finale van het toernooi in Doha. Op de Australian Open rekende hij in de openingsronde overtuigend af met de geplaatste Brit Kyle Edmund.

En hij trok die lijn door tegen Haase. Die werd in de openingsset, die slechts 19 minuten duurde, twee keer gebroken. Berdych verloor op eigen service amper een punt. Na de tweede set had hij in totaal pas vijf punten ingeleverd bij zijn opslagbeurten.

In de derde set kon Haase een tijdje bijblijven, maar bij 4-3 voor Berdych werd hij opnieuw gebroken en was het een bekeken zaak.