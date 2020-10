Ook in Vuelta blijven bergen dicht voor toeschouwers

Femke Heemskerk na positieve test alweer in training in Eindhoven

17:23 Femke Heemskerk (33) heeft vanmorgen de training hervat in het Eindhovense zwemcentrum De Tongelreep. Heemskerk testte eind vorige week tot haar grote verbazing positief op het coronavirus. Ze was niet ziek en had ook geen symptomen. Hierdoor volstond een quarantaine van 72 uur.