Ook Inter wil Memphis, Justin Kluivert houdt alles open

Marcel Brands heeft een nieuwe trainer gevonden voor zijn nieuwe werkgever Everton: Marco Silva. Dat weet de BBC dinsdagavond laat te melden. Het is bij Everton het eerste wapenfeit van Brands, die als director of football is aangesteld. De Nederlander gaat officieel vrijdag van start, maar was al nadrukkelijk betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe manager.



Silva is de opvolger van de vorige maand ontslagen Sam Allardyce. De veertigjarige oefenmeester wordt mogelijk deze week nog gepresenteerd bij de Toffees. De Portugees was in oktober ook al in beeld om de tweede club van Liverpool te trainen, maar toen wilde zijn toenmalige werkgever Watford hem niet laten gaan. Nu komt de deal er alsnog.