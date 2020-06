Ook Ivanisevic positief getest op corona

,,Na twee negatieve tests is er nu een positieve test”, schrijft de Kroaat op zijn instagramaccount. ,,Ik voel me goed en heb geen symptomen. Ik wil graag iedereen die met mij in contact is geweest informeren dat ik een positieve test heb afgelegd en dat ze goed op moeten letten. Ik zal voorlopig in isolatie blijven.”



Ivanisevic, winnaar van Wimbledon in 2001 en voormalig nummer twee van de wereldranglijst, is ook de coach van Novak Djokovic.



Het toernooi in de Balkan kreeg de afgelopen weken veel kritiek, omdat er vrijwel geen maatregelen waren om het coronavirus in te dammen.