Ook KNSB maakt medailles van mobieltjes

Gerard Bos ziet goede ontwikkeling bij vorige club Bon Boys

9:39 Denekamp - Spanning, pittige duels, hoog tempo, veel publiek en een verdiende gelijkmaker voor SDC'12 in extremisme: 1-1. Zie hier in een notendop de avondwedstrijd tussen de club uit Denekamp en nieuwkomer Bon Boys in de tweede klasse J. Het duel op zaterdagavond aan de Molendijk verveelde geen moment.