Ook Kyrgios meldt zich af voor ABN Amro WTT

,,Nick speelde een dubbelpartij om het herstel te testen, maar dit bleek nog niet voldoende te zijn’', zegt toernooidirecteur Krajicek. ,,Om die reden kan hij ook dit jaar niet in actie komen in Ahoy.’' Vorig jaar haakte de huidige nummer 66 van de wereld ook al vanwege fysieke problemen af voor het ABN AMRO World Tennis Tournament. In 2017 gaf Kyrgios de voorkeur aan een bezoekje aan de All Star-wedstrijd in de NBA boven spelen in Ahoy.