Ook mannenploeg kwalificeert zich voor olympische achtervolging

Daarmee belandde Nederland op de zevende plek in het wereldbekerklassement. Dat was niet voldoende voor een olympische startplek, maar dankzij de ijzersterke tijd vorig weekeinde in Calgary (3.36,11), die in Utah niet werd verbeterd, mag Oranje in Zuid-Korea toch de olympische titel verdedigen.



Technisch directeur Arie Koops mag tevens het maximale aantal van tien in plaats van acht schaatsers naar Zuid-Korea afvaardigen. Het debuterende trio van bondscoach Geert Kuiper bestond uit Marcel Bosker, Bob de Vries en Simon Schouten. Canada zegevierde in een tijd van 3.36,44, gevolgd door Italië (3.36,54) en Nieuw-Zeeland (3.36,79).



Nederland trad vorig weekeinde in Calgary aan met het 'supertrio' Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen. Dit drietal, goed voor olympisch goud bij Sotsji 2014, reed in Canada de tweede tijd ooit op dit onderdeel en een baanrecord.

Kuiper kon in Utah niet beschikken over onder anderen Kramer, Blokhuijsen en Jorrit Bergsma. Verweij koos voor de halve finales op de massastart later op vrijdag. Bosker, De Vries en Schouten kwamen gezamenlijk pure snelheid tekort voor een hoge klassering. Tijdens de eerste wereldbeker in november in Thialf was Nederland, zonder Kramer, ook al als tiende geëindigd, vooral door een inzinking bij Bergsma.