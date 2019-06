Ook Martic weet opmars van tiener Vondroušová niet te stuiten

Atletiek­unie IAAF blijft bij standpunt in zaak van Semenya

21:20 De internationale atletiekunie IAAF is vooralsnog niet van plan in te binden in de zaak rond hardloopster Caster Semenya. Een rechtbank in Zwitserland besliste deze week dat de Zuid-Afrikaanse geen testosteron verlagende medicijnen hoeft te gebruiken om deel te nemen aan bepaalde afstanden. De IAAF besloot eerder dat dit wel moet.