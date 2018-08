Ook met routiniers is Ajax kwetsbaar

Ajax kocht een geroutineerd elftal, juist om te voorkomen wat dinsdagavond in de voorronde van de Champions League tegen Standard Luik (2-2) gebeurde: een zeker lijkende overwinning weggeven. Daley Blind (28), één van die gevestigde namen, was na zijn basisdebuut daarom nijdig.

Door Daniël Dwarswaard

Eén tegenslag, de aansluitingstreffer van Mehdi Carcela, was voor Ajax genoeg om van slag te raken. De twee gescoorde uitgoals bieden perspectief voor de return volgende week in Amsterdam. Maar nee, dat is niet wat beklijft. Wat wel? Dat dit Ajax, tegen Strum Graz soeverein, dus nog altijd heel kwetsbaar is.

Precies die constatering maakt Daley Blind pislink. Hij had het, terecht, niet over de twee gemaakte uitdoelpunten, die volgende week nog wel eens cruciaal kunnen zijn. Zoals alle Ajacieden vanochtend in Luik de uitlooptraining ondergingen met het chagrijn nog in het lichaam.

Ajax ging in het recente verleden al vaker aan naïviteit ten onder als het over de grens voetbalde. Met ervaren spelers als Tagliafico (25), Schöne (32), Huntelaar (34), Ziyech (25), Tadic (29) mag zo’n instorting toch niet gebeuren? ,,Als team moeten we dat echt beter doen. Daar moeten we naar toewerken’’, vindt Blind. ,,Wij moeten in staat zijn om orde op zaken te stellen als de tegenstander tactisch anders gaat spelen of een slotoffensief inzet. Ik kon door het kabaal in het stadion mij medespelers nauwelijks bereiken. Maar dat mag het probleem niet zijn. We moeten van elkaar weten wat we moeten doen.’’

